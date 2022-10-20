Тихонов: «Большунов был лучшим на Олимпиаде! В АНОК ничего не понимают»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на новость о том, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) признала лучшим спортсменом зимних ОИ-2022 в Пекине южнокорейского шорт-трекиста Хван Дэ Хона.

«В АНОК ничего не понимают! Большунов заслуживает быть лучшим. Он был одним из лучших на Олимпиаде. А тут такое решение. Но не стоит удивляться, сейчас у них вот такие правила игры. Большунов был лучшим на Олимпиаде. И это факт. А на эти рейтинги не стоит обращать внимания», — сказал Тихонов «СЭ».

Большунов на Играх в Китае завоевал 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.