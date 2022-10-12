Тихонов раскритиковал шведских лыжниц за намерение бойкотировать Кубок мира: «Они бестолковые»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление шведских лыжниц Линн Сван и Майи Дальквист, которые готовы бойкотировать Кубок мира в случае допуска до него российских и белорусских спортсменов.

«Очень хорошо! Очень хорошо, что они не приедут. Пусть соревнуются у себя в Швеции. И не лезут в политику! Они бестолковые», — сказал Тихонов «СЭ».

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Планице (Словения) с 22 февраля по 5 марта 2023 года.