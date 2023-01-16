Тихонов заявил, что Шемякин должен публично извиниться перед Вяльбе

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова лыжника Алексея Шемякина, который остался недоволен лишением медали за третье место в гонке на этапе Кубка России.

«Такие ситуации нужно решать между собой, а не выносить их на всеобщее обозрение, он же мужчина. Тем более, если это не какой-то серьезный вопрос вроде рукоприкладства. Я поговорил с Еленой Валерьевной и еще с одним тренером, который при этом присутствовал. Она ничего подобного не говорила и даже не видела его. А у него это не первый случай, когда он врет. По результатам его можно было привлекать — это мое мнение. Он такого скандального плана товарищ. Она ничего такого не говорила, а он извинился. И корреспондент, который все это дал, тоже должен был, напечатать опровержение. И еще Вяльбе сказала: «В моем лексиконе нет такого слова — лошара». Он должен ответить за свои слова и извиниться публично. Сто процентов, Вяльбе права и ничего такого она не говорила. А в протоколе стоит окончательное решение. На бронзу он не потянул», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Шемякин в интервью «СЭ» сказал: «Вяльбе на награждении такая говорит: «Ну извини, парень, ты лошара». И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная — это семья, а остальные — никто». Позже лыжник выступил с опровержением своих слов, сказав в интервью ТАСС: «Вяльбе меня так точно не называла, напротив, во время церемонии она извинилась за то, что получилась такая ситуация».

После 15-километровой гонки на Этапе Кубка России в Сыктывкаре Шемякин и Илья Порошкин показали одинаковой время. Первоначально по стадиону объявили, что будет вручено две бронзовые медали, так как их результаты «до миллисекунд одинаковые». Однако через некоторое время все же было принято решение о том, что лыжник из Коми единолично получит бронзу.