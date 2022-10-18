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Лыжные гонки

Сегодня, 13:58

Тренер Куклин: «Гонтарь живет в Австрии. Особо не афиширует»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спортигр

Тренер Михаил Куклин сообщил «СЭ», что переписывался с уехавшим из России лыжником Валерием Гонтарем и подтвердил информацию о его местонахождении.

По информации «Чемпионата», Гонтарь покинул страну, получил украинское гражданство и теперь находится в Австрии.

 — Может, месяц назад с ним переписывался. Я так понял, он живет в Австрии. Но это плавающая информация. Он особо не афиширует. Подробно не расспрашивал, чем занимается, — сказал Куклин «СЭ».

28-летний Гонтарь — двукратный победитель зимней универсиады-2017. В последний раз он выступал на российских соревнованиях в сезоне-2019/20.

Валерий Гонтарь. «Вся моя жизнь эпизодическая боль». Наш лыжник уехал из России и, похоже, получил украинское гражданство

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