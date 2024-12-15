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Лыжные гонки

Сегодня, 20:32

Тренер лыжников Бородавко назвал главные спортивные события года: «Показали мощь российского спорта!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко по лыжным гонкам в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самом ярком спортивном событии в 2024 году.

«Выступление наших гребцов на чемпионате мира и возвращение наших пловцов — знаковые мероприятия 2024 года. Мы смотрим, поддерживаем. Спортсмены показывают свою силу и мощь российского спорта. В гребле Петров стал чемпионом мира — ярко и мощно себя проявил!» — сказал Бородавко «СЭ».

В октябре Международная федерация каноэ (ICF) удовлетворила апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и присудили Захару Петрову победу в каноэ-одиночках на дистанции 500 метров на чемпионате мира-2024 в Самарканде.

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Захар Петров
Юрий Бородавко
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