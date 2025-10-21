Главный тренер мужской сборной Норвегии по лыжам Эрик Мюр Носсум прокомментировал возможный допуск российских спортсменов к международным турнирам.

«Мы не должны соревноваться с ними. Ничего не изменилось с тех пор, как их отстранили. Мое мнение однозначно — их нельзя возвращать. Бойкот действительно работает», — приводит слова Носсума Nettavisen.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен FIS 21 октября.

Ранее норвежский телеканал NRK сообщил, что FIS направила национальным ассоциациям письмо с аргументами в пользу допуска россиян.