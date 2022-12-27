Сорин о столкновении Большунова и Устюгова: «Сложно сказать, кто прав, а кто виноват»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о столкновении между лыжниками Сергеем Устюговым и Александром Большуновым в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Кто прав, кто виноват, мне сказать сложно, потому что нужно в полной мере владеть правилами, но точно их неуступчивость друг к другу и сыграла злую шутку. До этого они также бодались в классическом спринте даже на первой части дистанции. В начале гонки, где столкновение стоит дорого, можно всегда уступить.

Видно, что парни борются не столько с остальными соперниками, сколько друг с другом. Надо быть аккуратнее, особенно на таких опасных красногорских спусках", — цитирует Сорина Metaratings.ru.

Александр Терентьев выиграл спринт свободным стилем, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).