Тренер Сорин о Большунове: «Определенный спад у Александра есть, и это нормально. Он живой человек, а не робот»

Тренер сборной России Егор Сорин в интервью «СЭ» поделился мнением о физической форме трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Конечно же, определенный спад у Большунова есть. Невозможно любому спортсмену провести весь сезон на одном высочайшем уровне. Спады бывают, и это нормально. Бегать без снижения спортивной формы восемь месяцев нереально, просто в этот раз все так сложилось, что на спад Большунов пошел именно к марту, сначала проиграл в гонках на чемпионате России, затем здесь в финале Кубка России. Все это выпало у него на концовку сезона. В прошлом году он проиграл в гонках на старте сезона, в Вершине Теи.

Если посчитать количество гонок, которые он проиграл в прошлом году и в этом, общая ситуация будет сопоставима. Разница, возможно, в том, что в прошлом году Устюгов выиграл 50 км, на спринтах Терентьев и тот же Устюгов плотную борьбу навязывали. И все, в остальных гонках Большунов не оставлял никому шансов. Это нормальная, предсказуемая была ситуация. Все так и должно было быть, он живой человек, не робот.

Обыграть Большунова в любом его состоянии дорогого стоит, поэтому, конечно же, ребята молодцы. Но надеюсь, что в будущем спортсмены смогут навязывать ему конкуренцию, даже когда он будет в хорошей форме, на пике», — сказал Сорин.

Большунов на старте финала Кубка России не попал в финал в спринте, уступив молодому лыжнику Дмитрию Пузанову.