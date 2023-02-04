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Лыжные гонки

Сегодня, 19:09

Бородавко: «Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на высоком уровне. Но от слов до дела бывает далеко»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях.

«Такая риторика важна не только для нас, но и для всего лыжного спорта. Все начинается с разговоров, с обсуждений. А приходит к результату — голосованию, принятию решений. Радует, что МОК обсуждает вопрос допуска на самом высоком уровне. Как говорит русская пословица «от слов до дела бывает очень далеко». Мы внимательно наблюдаем, следим. Надеемся, что будут приняты правильные для нас решения», — сказал Бородавко «СЭ».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

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Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
МОК
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