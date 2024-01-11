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Лыжные гонки

Сегодня, 13:08

Тренер Сорин о гонках в мороз: «Спортсменов учить не нужно правильно раскладываться, но Пантрина поплатилась быстрым началом»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский тренер Егор Сорин прокомментировал старт пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Казани.

— Думаю, сегодня девчонки практически на 100 процентов справились со своими задачами, — сказал Сорин. — Лиза Пантрина поборолась, была второй на отметке семь километров, но в итоге проиграла семь секунд Пеклецовой. В любом случае,это лучше, чем на ноябрьских и декабрьских стартах. Будем надеяться, что к февралю Лиза будет еще более конкурентоспособна.

— Как прошла подготовка в новогоднюю паузу? Удалось ли спортсменкам избежать болезней?

— Слава богу, что спортсмены максимально смогли избежать болезней. Но Юлия Ступак все же заболела. Татьяна Сорина болела в декабре. У спортсменов было восемь дней паузы, они встретили дома Новый год и уже 2-3 января прилетели в Казань готовиться к этапу

— Корректировали подготовку к соревнованиям с учетом морозной погоды в Казани?

— Мы только в такую погоду и тренировались. Наоборот, сегодня, пожалуй, что самый теплый день за последнюю неделю. Спортсмены прекрасно знают, как бегать в мороз, их учить этому не нужно. Здесь достаточно тяжелый, специфичный круг, первая часть сложная, а последние два километра — преимущественно равнина, где нужно работать достаточно мощно, и спортсменам нужно было правильно раскладываться. Лиза Пантрина немножко поплатилась быстрым началом, ее на последних двух километрах не хватало.

Победительницей на дистанции 10 километров у женщин стала Вероника Степанова. Второе место заняла Алина Пеклецова, третьей финишировала Елизавета Пантрина. Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина заняла восьмое место.

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