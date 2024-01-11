Сорин — о лыжах в Москве: «Хочется побегать в мегаполисах. Есть красногорская лыжня, но там проблемы с организацией»

Российский тренер Егор Сорин в интервью «СЭ» после старта пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Казани высказался о необходимости чаще проводить соревнования в крупных городах страны.

В Казани впервые проходят соревнования по лыжным гонкам высокого уровня.

— Очень рад тому, что в черте большого города наконец-то появился лыжный стадион, где можно проводить соревнования любого уровня, — сказал Сорин. — Надеюсь, что помимо стадиона здесь еще построят спортивный комплекс с гостиницей, тренажерным залом. Тут этого реально не хватает.

— О необходимости построить гостиничный комплекс еще год назад говорила Елена Вяльбе.

— Все так. Если условия будут, то мы будем приезжать сюда не только на соревнования, но с удовольствием и на тренировочные сборы. А сейчас как минимум соревнования в Казани можно и нужно проводить. Еще раз повторюсь, что это черта большого города, до центра отсюда всего 20 минут езды. И спортсменам приятнее гораздо в такой атмосфере тренироваться и находиться, и зрителям. Всем нам. Все время сидеть где-то в лесу... Иногда это можно и нужно, но, честно говоря, хочется пожить и побегать в больших городах, мегаполисах. Разбавить таким образом эту рутинную атмосферу.

— В каких еще мегаполисах хотелось бы провести этапы Кубка России, другие соревнования?

— В первую очередь в Москве, конечно же. В Московской области нужно строить и организовывать современный лыжный стадион современного уровня.

— А как же Красногорск?

— Да, у нас есть красногорская лыжня. Но почему-то в последние годы ситуация там только ухудшается. Есть определенные проблемы и с проживанием, и с организацией. Такого количества зрителей, как в Казани, и такой атмосферы в Красногорске давно не было. Наверное, была, но еще в советские времена.

В четверг, 11 января, состоялась гонка на 10 км у женщин, победителем стала Вероника Степанова. Второе место заняла Алина Пеклецова, третьей финишировала Елизавета Пантрина. Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина заняла восьмое место.