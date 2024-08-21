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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о беременности лыжницы Вероники Степановой.
Ранее спортсменка объявила о том, что ждет ребенка и по этой причине пропустит новый соревновательный сезон.
«Стать мамой — это хорошая новость. Поэтому не надо считать отсутствие Вероники в предстоящем сезоне как «потерю» для лыжных гонок. Одно с другим несопоставимо. В таких ситуациях никогда не загадываю о сроках декретного отпуска и возвращения в спорт. Если Вероника захочет вернуться через год на прежний уровень, я только поддержу ее! Но важнее — здоровье ребенка и матери. Сейчас она в декретном отпуске, поэтому я не ставлю никаких целей на год вперед», — сказал Сорин «СЭ».
Также тренер ответил на вопрос, кто будет новым обладателем Кубка России по лыжным гонкам.
«Все те же сильнейшие спортсмены, кто претендовал в прошлом сезоне: Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина. Надеемся, Татьяна Сорина восстановится и даст бой девчонкам», — добавил Сорин.
В сезоне-2023/24 Степанова выступала за сборную Архангельской области и стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнования. С сезона-2024/25 она планировала выступать за Республику Татарстан.