Тренер Степановой: «Стать мамой — хорошая новость, но не надо считать ее отсутствие «потерей» для лыжных гонок»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о беременности лыжницы Вероники Степановой.

Ранее спортсменка объявила о том, что ждет ребенка и по этой причине пропустит новый соревновательный сезон.

«Стать мамой — это хорошая новость. Поэтому не надо считать отсутствие Вероники в предстоящем сезоне как «потерю» для лыжных гонок. Одно с другим несопоставимо. В таких ситуациях никогда не загадываю о сроках декретного отпуска и возвращения в спорт. Если Вероника захочет вернуться через год на прежний уровень, я только поддержу ее! Но важнее — здоровье ребенка и матери. Сейчас она в декретном отпуске, поэтому я не ставлю никаких целей на год вперед», — сказал Сорин «СЭ».

Также тренер ответил на вопрос, кто будет новым обладателем Кубка России по лыжным гонкам.

«Все те же сильнейшие спортсмены, кто претендовал в прошлом сезоне: Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина. Надеемся, Татьяна Сорина восстановится и даст бой девчонкам», — добавил Сорин.

В сезоне-2023/24 Степанова выступала за сборную Архангельской области и стала обладательницей Большого хрустального глобуса в женской части соревнования. С сезона-2024/25 она планировала выступать за Республику Татарстан.