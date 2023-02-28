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Лыжные гонки

Сегодня, 13:11

Тренер лыжницы Степановой: «Вероника не Терминатор. Но и не Сара Коннор»

Тренер Степановой Сорин прокомментировал ее победу в раздельной гонке на «Чемпионских высотах»
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер лыжницы Вероники Степановой Егор Сорин объяснил, как ей удалось победить в 10-километровой раздельной гонке на «Чемпионских высотах».

«Вероника написала, что мечта — обыграть Непряеву? Да, она любит лезть на рожон (смеется). Любит заявить цель сразу. Это накладывает дополнительное давление, но сегодня она с ним справилась.

Мы чересчур поверили в Веронику в декабре, в ее возможности, а она на Терминатор. Какой тогда киногерой? Сложный вопрос. Сара Коннор... Не знаю, надо пересмотреть фильм. А то сейчас скажу, а к ней приклеится. Так что нет», — сказал Сорин.

Также тренер прокомментировал слова спортсменки о том, что журналисты задают скучные вопросы.

«Насчет ее общения с прессой решает только она сама. Но вопросы у вас нормальные, вроде не скучные», — добавил Сорин.

Вероника Степанова
Егор Сорин
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