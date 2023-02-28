Тренер лыжницы Степановой: «Вероника не Терминатор. Но и не Сара Коннор»

Сегодня, 13:11
Тренер лыжницы Вероники Степановой Егор Сорин объяснил, как ей удалось победить в 10-километровой раздельной гонке на «Чемпионских высотах».
«Вероника написала, что мечта — обыграть Непряеву? Да, она любит лезть на рожон (смеется). Любит заявить цель сразу. Это накладывает дополнительное давление, но сегодня она с ним справилась.
Мы чересчур поверили в Веронику в декабре, в ее возможности, а она на Терминатор. Какой тогда киногерой? Сложный вопрос. Сара Коннор... Не знаю, надо пересмотреть фильм. А то сейчас скажу, а к ней приклеится. Так что нет», — сказал Сорин.
Также тренер прокомментировал слова спортсменки о том, что журналисты задают скучные вопросы.
«Насчет ее общения с прессой решает только она сама. Но вопросы у вас нормальные, вроде не скучные», — добавил Сорин.