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Лыжные гонки

Сегодня, 11:04

Тренер Устюгова сообщил, что спортсмен пропустит гонку на 15 километров классическим стилем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер Сергея Устюгова Иван Брагин сообщил «СЭ», что лыжник пропустит оставшийся этап Кубка России в Красногорске.

Вчера, 27 декабря, Устюгов столкнулся с Александром Большуновым в полуфинале спринта свободным стилем. Оба спортсмена из-за этого не смогли пройти в финал. По словам старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, Большунов получил сотрясение мозга в результате падения.

«У Сергея нормальное самочувствие, но он на этом этапе Кубка России уже не выступит. Он уехал домой. Это было запланировано. Он и говорил, что на данный момент не хочет бежать дистанционные гонки. После нового года проведет подготовку и дальше будет выступать», — сказал Брагин «СЭ».

Пятый этап Кубка России в Красногорске проходит с 25 по 28 декабря. Сегодня, 28 декабря, пройдут гонки раздельным стартом классическим стилем у женщин и мужчин.

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Тренер Большунова рассказал, сможет ли лыжник пробежать разделку на 15 км после столкновения с Устюговым