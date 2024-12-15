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Лыжные гонки

Сегодня, 20:17

Бородавко: «Сразу после гонки Большунов улетел в Москву для восстановления. Примет участие в следующем этапе Кубка России»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии Александра Большунова.

«Специалисты сделали протокол восстановительных мероприятий. Запрета на соревновательную и тренировочную деятельность нет. Но необходимо сделать определенные процедуры для пост-ковидного восстановления. Сразу после гонки Большунов улетел в Москву, чтобы продолжить нужные мероприятия. В Москве он будет продолжать тренироваться. В следующем этапе Кубка России он примет участие» , — сказал Бородавко «СЭ».

15 декабря Большунов стал вторым в гонке преследования классическим стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом. Победил Илья Семиков, на третьем месте расположился Сергей Ардашев.

Александр Большунов
Юрий Бородавко
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