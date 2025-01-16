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Лыжные гонки

16 января, 23:35

Бородавко: «Условия проживания в Казани отличные, ни у кого из лыжников нареканий не было»

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что у спортсменов нет никаких претензий по условиям проживания на этапе Кубка России в Казани.

«Условия проживания в Казани отличные, ни у кого никаких нареканий не было. Вопрос с Кулешовой оперативно решили с организаторами. Спортсмены знали, где мы будем жить, все было заранее согласовано. Каких-то недопониманий быть не должно», — цитирует Бородавко «ВсеПроСпорт».

Ранее лыжница Анастасия Кулешова выразила в социальных сетях недовольство условиями проживания в отеле Казани. Ее не устроили размер комнаты и отсутствие места в шкафах для хранения личных вещей. Позже она удалила свой пост и написала, что ей стыдно за тех, кто преувеличил эту ситуацию.

Источник: ВсеПроСпорт
Юрий Бородавко
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