Бородавко — об апелляции на решение FIS: «Ждать послаблений просто нереально»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на намерение ОКР подать апелляцию на решение FIS о недопуске россиян к отбору на Олимпийские игры-2026.

«Слишком мало времени. CAS такая организация — там все не быстро решается. А соревнования отборочные закончатся буквально через два с половиной месяца. Посмотрите на те действия, которые происходят по отношению к российским спортсменам. Нас не допускают к чемпионатам, не дают визы. Тотальное давление! Тотальные санкции против нас. Ждать послаблений просто нереально», — сказал Бородавко «СЭ».

FIS сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона 21 октября. Ранее появилась информация о том, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.