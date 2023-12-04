Третий этап Кубка России по лыжным гонкам отменен из-за аномальных морозов

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам, который должен был пройти в Чусовом, отменен из-за плохих погодных условий, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Решение было принято совместно со Всероссийской федерацией лыжных гонок в связи с грядущими аномальными морозами в регионе.

Отмечается, что этап отменен без последующих переносов. Гонки с раздельным стартом классическим стилем у женщин (5 км) и мужчин (10 км), а также мужской и женский спринты пройдут в Кирово-Чепецке с 14 по 15 декабря.

Соревнования в Чусовом должны были пройти с 9 по 12 декабря. Согласно прогнозам, сильные морозы в Пермском крае ожидаются с 7 декабря и могут продлиться до 11 декабря. При этом есть вероятность, что с период с 8 по 10 декабря температура может достичь минус 40 градусов.

Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам-2023/24 должен пройти в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря.