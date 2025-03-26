Ударившего ребенка на трассе лыжника Филатова дисквалифицировали до конца сезона

26 марта, 13:36
Федерация лыжных гонок Удмуртии дисквалифицировала Георгия Филатова за удар соперника на трассе во время гонки.
«О произошедшем стало известно только спустя неделю. В день эстафеты никаких протестов от руководителей команд не поступало. Члены президиума отсмотрели видео, на котором Георгий Филатов, член сборной команды города Можга и Удмуртской Республики по лыжным гонкам, нарушил пункт правил соревнований 39.3.2. На основании данного нарушения применена санкция в виде дисквалификации», — сообщает ТАСС.
В заявлении отмечается, что, поскольку это была эстафетная гонка, санкция распространяется на всю команду, и члены президиума большинством голосов приняли решение отстранить Георгия Филатова от всех соревнований по лыжным гонкам до конца соревновательного сезона-2024/25.
Согласно опубликованному 24 марта видео, 15-летний представитель команды Удмуртии Филатов во время эстафетной гонки «Быстрая лыжня» сначала врезался в упавшего перед ним 13-летнего соперника, а затем, уже лежа, нанес по нему удар ногой.
Ранее мать пострадавшего 13-летнего лыжника Юлия Курышкина сообщила, что Филатов требовал от них компенсировать ему лыжу, которую он сломал в результате удара.