Ударившего ребенка на трассе лыжника Филатова дисквалифицировали до конца сезона

Федерация лыжных гонок Удмуртии дисквалифицировала Георгия Филатова за удар соперника на трассе во время гонки.

«О произошедшем стало известно только спустя неделю. В день эстафеты никаких протестов от руководителей команд не поступало. Члены президиума отсмотрели видео, на котором Георгий Филатов, член сборной команды города Можга и Удмуртской Республики по лыжным гонкам, нарушил пункт правил соревнований 39.3.2. На основании данного нарушения применена санкция в виде дисквалификации», — сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что, поскольку это была эстафетная гонка, санкция распространяется на всю команду, и члены президиума большинством голосов приняли решение отстранить Георгия Филатова от всех соревнований по лыжным гонкам до конца соревновательного сезона-2024/25.

Согласно опубликованному 24 марта видео, 15-летний представитель команды Удмуртии Филатов во время эстафетной гонки «Быстрая лыжня» сначала врезался в упавшего перед ним 13-летнего соперника, а затем, уже лежа, нанес по нему удар ногой.

Ранее мать пострадавшего 13-летнего лыжника Юлия Курышкина сообщила, что Филатов требовал от них компенсировать ему лыжу, которую он сломал в результате удара.