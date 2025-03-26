Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

26 марта, 13:36

Ударившего ребенка на трассе лыжника Филатова дисквалифицировали до конца сезона

Камила Абдурахманова
Лыжник Георгий Филатов
Георгий Филатов.
Фото Федерация лыжных гонок Удмуртии
Telegram Дзен

Федерация лыжных гонок Удмуртии дисквалифицировала Георгия Филатова за удар соперника на трассе во время гонки.

«О произошедшем стало известно только спустя неделю. В день эстафеты никаких протестов от руководителей команд не поступало. Члены президиума отсмотрели видео, на котором Георгий Филатов, член сборной команды города Можга и Удмуртской Республики по лыжным гонкам, нарушил пункт правил соревнований 39.3.2. На основании данного нарушения применена санкция в виде дисквалификации», — сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что, поскольку это была эстафетная гонка, санкция распространяется на всю команду, и члены президиума большинством голосов приняли решение отстранить Георгия Филатова от всех соревнований по лыжным гонкам до конца соревновательного сезона-2024/25.

13-летний Вадим Курышкин получил ушиб мягких тканей головы после удара 15-летнего лыжника команды Удмуртии Георгия Филатова.13-летний лыжник получил коленом в голову от восходящей звезды российского спорта. Скандал в Удмуртии

Согласно опубликованному 24 марта видео, 15-летний представитель команды Удмуртии Филатов во время эстафетной гонки «Быстрая лыжня» сначала врезался в упавшего перед ним 13-летнего соперника, а затем, уже лежа, нанес по нему удар ногой.

Ранее мать пострадавшего 13-летнего лыжника Юлия Курышкина сообщила, что Филатов требовал от них компенсировать ему лыжу, которую он сломал в результате удара.

Источник: ТАСС
43
Читайте также
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя