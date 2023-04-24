Умер экс-глава Федерации лыжных гонок России Анатолий Акентьев

Президент ФЛГР Елена Вяльбе сообщила, что 23 апреля на 82-м году жизни скончался почетный вице-президент Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) и бывший глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Анатолий Акентьев.

«Да, вчера вечером скончался. Причину не знаю. Сообщила дочь», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Акентьев семь раз становился чемпионом СССР, пять раз завоевывал серебряные медали и один раз — бронзовую. В 1967 году он стал победителем Холменколленских игр. Акентьев принимал участие в Олимпийских играх 1968 года во французском Гренобле. В индивидуальных дисциплинах лыжник не поднимался выше десятой позиции.