Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:16

Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Советский лыжник Юрий Скобов скончался на 76-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

«До последних дней жизни оставался в строю, помогал спортивным тренерам, юным спортсменам, всей душой болел за развитие спортивной инфраструктуры на своей малой родине, в Омутнинском районе.

Он был не только талантливым спортсменом, но и отзывчивым, неравнодушным и принципиальным человеком, всегда готовым прийти на помощь, поддержать значимые проекты, отстоять точку зрения свою и своих коллег", — говорится в сообщении.

В 1972 году Скобов завоевал золото Олимпийских игр в Саппоро в эстафете. Также он становился серебряным призером чемпионата мира в 1974 году и является четырехкратным чемпионом СССР.

Источник: https://t.me/kirovreg43/28994
Обсудить
Читайте также
СВР сообщила о кампании США по изоляции России в мировом спорте
Американец Лайлс победил в забеге на 100 метров на Олимпиаде-2024
В Санкт-Петербурге произошло новое обрушение в старинном здании
Тюкавина прорвало, у Лички проснулся инстинкт убийцы, его команда оказывает давление на «Зенит»
Опубликованы новые кадры задержания Гершковича и Уилана в России
Премьер Британии созвал чрезвычайный комитет на фоне беспорядков в стране
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев сообщил, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области