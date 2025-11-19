Видео
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

19 ноября, 21:04

Умер последний чемпион мира на деревянных лыжах Магне Мюрмо

Норвежский лыжник Магне Мюрмо скончался в возрасте 82 лет, сообщает NRK.

С 2014 года спортсмен страдал болезнью Альцгеймера.

Мюрмо — чемпион мира-1974 в гонке на 15 км. Норвежец стал последним, кому удалось победить на мировом первенстве, бегая на деревянных лыжах. На том турнире использовались как деревянные, так и пластиковые лыжи.

3

  • Golfer

    В 74-м пластик? Сомневаюсь что-то. В 74-м, помнится, на чемпионате несколько человек бежало на странном гибриде, который называли "древопласт". Ехал в оттепеь получше деревяшек, но был хрупкий - даже крепления из него, бывало, вырывало. А полноценный гоночный пластик первым сделал, кажется, "Кнайсл", и на нём несколько человек действительно бежали на Олимпиаде в Инсбруке, черезх два года. Но даже если так: не был Мюрмо последним чемпионом на "деревяшках". Он свою "пятнашку" в Фалуне бежал 19 февраля, а Кулакова выиграла "десятку" на следующий день, 20-го. А еще через два дня чемпионками мира у нас стала женская команда в эстафете - это еще плюс три чемпиона мира. И все точно бежали на деревянном "Ярвинене".

    19.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Да какая разница,какие у него были лыжи,главное,однозначно уже было что то беродуалообразное!

    19.11.2025

  • 555 555

    Царствие Ему Небесное.

    19.11.2025

