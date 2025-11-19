Умерла олимпийская чемпионка лыжница Алевтина Олюнина

Сегодня, 15:00
Олимпийская чемпионка лыжница Алевтина Олюнина умерла в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Федерация лыжных гонок России выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Сергеевны. Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении.
Олюнина выиграла золото Олимпийских игр в Саппоро-1972 в эстафете. Также на ее счету серебро Игр на дистанции 10 км. Лыжница является двукратной чемпионкой мира 1970 года.
oleg.bob
Выдающаяся лыжница! Покойся с миром...
19.11.2025
555 555
Царствие Ей Небесное!
19.11.2025
За спорт!
Земля пухом.
19.11.2025
wam
Светлая память.
19.11.2025
Симон Вирсаладзе
Что ж. Никто не вечен, ничто не вечно. Светлая память.
19.11.2025