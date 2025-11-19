Видео
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:00

Умерла олимпийская чемпионка лыжница Алевтина Олюнина

Руслан Минаев
Алевтина Олюнина.
Фото Комитет по физической культуре и спорту Костромской области

Олимпийская чемпионка лыжница Алевтина Олюнина умерла в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Федерация лыжных гонок России выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Сергеевны. Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Олюнина выиграла золото Олимпийских игр в Саппоро-1972 в эстафете. Также на ее счету серебро Игр на дистанции 10 км. Лыжница является двукратной чемпионкой мира 1970 года.

Алевтина Олюнина.Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина. Ей было 83 года

5

  • oleg.bob

    Выдающаяся лыжница! Покойся с миром...

    19.11.2025

  • 555 555

    Царствие Ей Небесное!

    19.11.2025

  • За спорт!

    Земля пухом.

    19.11.2025

  • wam

    Светлая память.

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Что ж. Никто не вечен, ничто не вечно. Светлая память.

    19.11.2025

    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
