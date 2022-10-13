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Лыжные гонки

13 октября, 22:36

Устюгов: «Для меня не будет проблемы бегать без шведов и норвежцев. Хотят бойкотировать — нам только легче»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сергей Устюгов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своем отношении к словам спортсменов из Швеции и Норвегии о возможном бойкоте международных соревнований в случае допуска на них россиян.

«Они же бегали без нас на Олимпиаде в Пхенчхане и не сильно по этому поводу переживали. Вот и для меня не будет проблемы бегать без них. Хотят бойкотировать — нам только легче. А что касается международных стартов, то побегать их было бы круто. С любыми странами. Это всегда другая конкуренция.
Вместе с тем лично для меня будет сложновато, если нас прямо сейчас допустят до Кубка мира. Почему? Потому что нужно показывать зубы уже на вкатывании, иначе в команду не пробиться. Значит, придется форсировать. Ну или готовиться к отдельным стартам», — приводит Sport24 слова Устюгова.

Ранее норвежские и шведские лыжники неоднократно выражали настрой бойкотировать международные соревнования в случае, если российским спортсменам разрешат на них выступать.

Лыжников из России отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных гонок (FIS) в феврале 2022 года. 8 октября в FIS сообщили, что рассмотрят вопрос о возвращении россиян на турниры на основе позиции МОК.

Александр Большунов. «Сделаем так, как скажет МОК». Лыжники не смогли выбрать между бойкотом норвежцев и возвращением россиян

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
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