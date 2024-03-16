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16 марта, 12:05

Устюгов оценил состояние трассы на чемпионате России в Малиновке

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов оценил свое выступление в квалификации спринта в свободном стиле на чемпионате России.

«Я отбежал квалификацию, все, в принципе, понравилось. Классно было, супер. Сегодня еще пару раз сбегаю и достаточно будет. Очень мягкая трасса, палки проваливаются. Не совсем ровная трасса, уже подразбитая. Это жесть, ребята! Смотрите, переживайте! Настроение отличное, самое главное — получить удовольствие», — сказал Устюгов в своем Telegram-канале.

Ранее лыжниц Виктоирю Невьянцеву и Полину Антипину увезли в больницу после падения на чемпионате России.

Устугов показал шестой результат в пологе. Первым стал Андрей Мельниченко.

Сергей Устюгов
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