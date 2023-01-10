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Сегодня, 16:04

Устюгов планирует выступить в индивидуальной гонке и спринте на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Ханты-Мансийского округа Сергей Турышев рассказал, в каких гонках планирует выступить олимпийский чемпион Сергей Устюгов на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«Он готовится к выступлению в спринте и в индивидуальной гонке, его участие в скиатлоне пока находится под вопросом.

Сейчас в Сыктывкаре стоят 30-градусные морозы, что сказывается на тренировках, поэтому самочувствие спортсменов во время соревнований будет зависеть от того, как они справятся с этими обстоятельствами. Завтра уже потеплеет, обещают, что температура поднимется до -15 градусов", — приводит ТАСС слова тренера.

Кубок России по лыжным гонкам в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.

Источник: https://tass.ru/sport/16767697
Сергей Устюгов
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