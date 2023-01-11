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Сегодня, 15:00

Устюгов пропустит спринт на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов пропустит спринт на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре, сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

«В спринте Сергей не выступит, — цитирует Крамера ТАСС. — Но в индивидуальной гонке он примет участие. Такое решение мы приняли, потому что сейчас ему нужно больше тренировок и меньше соревнований, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам в феврале и марте».

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.

Устюгов в текущем сезоне одержал победу в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка России и занял второе место в спринте классическим стилем на четвертом этапе.

Источник: ТАСС
Сборная России по лыжным гонкам
Маркус Крамер
Сергей Устюгов
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