Устюгов рассказал, что потерял лыжи на сборах в Ханты-Мансийске

Лыжник Сергей Устюгов рассказал об инциденте с потерей лыж во время сборов в Ханты-Мансийске.

«Неприятный момент случился. Начал тренироваться, голова иногда не варит. На одной из тренировок я откатался, увидел ребят в городке, подъехал к ним, решил позаниматься в городке. И оставил свои лыжи и палки. Опомнился только спустя сутки. Представляете, как я устал. Может, кто-то увидит. Просьба вернуть лыжи», — сказал Устюгов в видео, которое выложил в своем Telegram-канале.

33-летний Устюгов является олимпийским чемпионом — на Играх-2022 в Пекине он завоевал золото в эстафете. Также он дважды становился чемпионом мира.