0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:27

Устюгов рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион лыжник Сергей Устюгов заявил, что примет решение о продолжении карьеры летом после консультаций с семьей.

26 марта 30-летний спортсмен стал победителем гонки на 50 км классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

«Как после такой гонки уходить? Я сам даже засомневался, если я смог протерпеть столько. Не знаю, решение буду принимать летом. В сезон я летний точно вступлю, потому что завязывать резко нельзя. Поспрашиваю насчет работы, если ничего не будет, буду бегать. Думаю, к одному старту в сезоне я смогу подготовиться, все гонки бегать очень сложно. Я не говорил, что я завершаю карьеру, я сказал, что об этом думаю. Конец сезона отбегаю и пообщаюсь с семьей, надо будет принимать какое-то решение, потому что тяжеловато», — приводит слова Устюгова РИА «Новости».

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4x10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте) и победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/17.

Алексей Червоткин, Сергей Устюгов и&nbsp;Александр Большунов. Устюгов снова обогнал Большунова. Но уже в марафоне

Источник: РИА Новости
Сборная России по лыжным гонкам
Сергей Устюгов
1
0
Читайте также
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов не исключил, что в будущем станет тренером