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Лыжные гонки

4 апреля, 16:48

Устюгов рассказал о конфликте с Большуновым: «Сейчас я бы забрал свои извинения»

Камила Абдурахманова
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Лыжник Сергей Устюгов поделился мнением об инциденте с Александром Большуновым, который случился после спринта на чемпионате России в Казани.

«В моменте, когда Александр мне прыгнул на лыжи, а я отмахнулся палкой, мне было стыдно — на нас же смотрят юные лыжники, какой пример они видят? Да, это было на эмоциях, но профессионалам такого уровня нужно их контролировать. Я сказал, что хочу извиниться. Но сейчас, после таких слов с его стороны в мой адрес, я бы слова об извинениях забрал. Больше я бы мусолить эту тему не хотел», — приводит слова Устюгова «Чемпионат».

Устюгов считает, что постоянные конфликтные ситуации -неуважение чужого труда. Также он утверждает, что таких ситуаций было много.

Источник: Чемпионат
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Александр Большунов
Сергей Устюгов
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