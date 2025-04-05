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Лыжные гонки

5 апреля, 13:45

Устюгов о своих функциональных показателях: «У меня маленький объем легких, не хватает воздуха»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, победитель 12-го Югорского лыжного марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, рассказал «СЭ» о некоторых цифрах, характеризующих его работоспособность.

— Сколько ты уже не ездишь в горы?

— За три года ни разу. Маркус Крамер на вопрос, нужна ли горная подготовка, сказал, если спортсмен не планирует выступать в горах, то она ему не требуется. На равнине ты можешь делать больше интервальных работ, более интенсивную, длинную нагрузку, и ты не ушатаешься так, как сделаешь это в горах, во второй зоне интенсивности. Одна интервальная тренировка в горах может тебя просто «убить», если ситуация бесконтрольная. Многие ребята у нас хотят в горы, говорят, что они им нужны. Я говорю — горы ничего не значат. Тебе не хватает воздуха? Качай легкие. Бассейн, надувание шаров, дыхательные тренажеры и еще что-то. Все, что разрешено, можно использовать.

— Какой у тебя, кстати, объем легких?

— Литра два с половиной — три, наверное.

— Этого не может быть.

— У меня маленький объем легких, мне не хватает воздуха. Ты понимаешь, я в подъем забежал — и все, у меня пелена в глазах, я задыхаюсь. Пока не отдышусь на спуске — не смогу включиться. Раньше мне хватало, для того чтобы отдышаться, буквально 10?15 секунд. Но я поеду на медосмотр 15 апреля, специально спрошу, какой у меня объем легких.

— Максимальное потребление кислорода назовешь?

— Когда-то давным-давно было 85 мл/кг/мин, но сейчас, я думаю, гораздо меньше, семьдесят, наверное. Давно не делал никаких тестов. То тестирование, которое мы проходим, не всегда позволяет разогнать максимальный пульс. Даже в третью зону зайти.

Сергей Устюгов.«Деньги — это твой результат». Большой разговор с Сергеем Устюговым

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Сергей Устюгов
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