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Лыжные гонки

5 апреля, 14:00

Устюгов про искажение смысла сказанного в СМИ: «С чем я закончил? Пить пиво закончил? Вино? На лыжах кататься?»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, победитель 12-го Югорского лыжного марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, рассказал «СЭ» о том, почему советует всем сразу читать первоисточники, а не искаженные по смыслу выдержки.

«Помнят последнего [тренера], это вообще нормальная ситуация, даже говоря про журналистику. Ко мне это понимание с годами пришло. Есть же желтая пресса, которая может так все подать, что народ читает и думает — вот говнюки. Бывало, мне мой первый тренер пишет и спрашивает, ты чего там наговорил, а я отвечаю, Геннадьевич, читай первоисточники.

Мама тоже — вот, ты там уже где-то прооперировался! Я говорю — я в Италии лежу, читайте первоисточники, а если какие-то доли сомнения появились — позвоните мне. Стараюсь всех учить, что нужно искать первоисточник, полный текст интервью, потому что цитата, вырванная из контекста, звучит совершенно иначе. Ты скажешь: «Да я закончил бы», а ставят «Устюгов закончил». С чем я закончил? Пить пиво закончил? Вино? На лыжах кататься? Сезон закончил? Народ сразу начинает додумывать, придумывать».

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Сергей Устюгов
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