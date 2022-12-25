Устюгов решил завершить выступление на «Красногорской лыжне»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов решил досрочно завершить соревнования на «Красногорской лыжне».

Лыжник остался недоволен судейством в финале спринта классическим стилем на пятом этапе Кубка России. В знак протеста против судейства он отказался участвовать в церемонии награждения.

«Думаю, я не выйду на старт здесь. Пока не хочется, такое настроение, что бежать не хочу», — сказал Устюгов ТАСС.

После завершения спринтерской гонки Устюгов демонстративно не пожал руку лидеру сборной России Александру Большунову.

«Но я останусь, просто покатаюсь здесь пару раз и уеду в конце соревнований. Побуду, потусуюсь, погуляю по новогодней Москве и выдвинусь в сторону дома», — добавил он.