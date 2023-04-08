Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне

Сегодня, 11:30
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем в рамках Югорского марафона.
Он прошел дистанцию за 1 час 49 минут и 43,7 секунд. Вторым пришел биатлонист Эдуард Латыпов с отставанием в 2 минуты и 18,6 секунды. Третье место занял биатлонист Никита Поршнев (+4.25,7).
Лыжные гонки.
Югорский марафон, Ханты-Мансийск.
Марафон, 50 км, свободный стиль.
Мужчины
1. Сергей Устюгов — 1:49.43,7.
2. Эдуард Латыпов — отставание 2.18,6.
3. Никита Поршнев +4.25,7.
4. Владислав Вечканов +5.04,6.
5. Даниил Серохвостов +5.14,0.