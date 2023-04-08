Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:30

Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне

Виталий Косик
Корреспондент
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем в рамках Югорского марафона.

Он прошел дистанцию за 1 час 49 минут и 43,7 секунд. Вторым пришел биатлонист Эдуард Латыпов с отставанием в 2 минуты и 18,6 секунды. Третье место занял биатлонист Никита Поршнев (+4.25,7).

Лыжные гонки.

Югорский марафон, Ханты-Мансийск.

Марафон, 50 км, свободный стиль.

Мужчины

1. Сергей Устюгов — 1:49.43,7.

2. Эдуард Латыпов — отставание 2.18,6.

3. Никита Поршнев +4.25,7.

4. Владислав Вечканов +5.04,6.

5. Даниил Серохвостов +5.14,0.

Владислав Вечканов
Даниил Серохвостов
Никита Поршнев
Сергей Устюгов
Эдуард Латыпов
0
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Смолов — журналисту: «Тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?»
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов досрочно выиграл спринтерский зачет Кубка России