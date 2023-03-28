Устюгов: «Здоровье уже не то. А хочется ведь не только на соревнованиях бегать, но и до внуков дожить»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о проблемах со здоровьем.

«Я говорил в начале сезона, что он станет последним только в том случае, если я четко буду знать, куда уходить. Поскольку никаких предложений не поступало, решил, что могу попробовать продлить собственную спортивную карьеру. Просто сейчас реально не хочу ничего загадывать. Здоровье уже не то, что было в юности. В этом году, например, внезапно возникли проблемы с давлением. Тренировался очень хорошо что на лыжне, что в зале. И тут — раз, такой щелчок по носу. А хочется ведь не только на соревнованиях бегать, но и до внуков дожить», — приводит RT слова лыжника.

Ранее Устюгов рассказал, из-за чего у него возникли разногласия с тренером Егором Сориным.