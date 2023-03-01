Устюгов: «Будет интересно зарубиться с биатлонистами на чемпионате России»

Сегодня, 12:56
Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что ему будет интересно побороться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам.
— Интересно будет зарубиться с биатлонистами на чемпионате России?
— Почему нет, интересно. Я много раз проигрывал биатлонистам. Так что ничего страшного в этом нет.
— Можно еще раз проиграть?
— Конечно, нет. Там маленько другие задачи стоят.
— Там не так много биатлонистов будет.
— Жалко не будет Латыпова. Его бы проверить. Можно на сто метров зарубиться.
— Может, какие-то другие виды спорта смотрите, фигурное катание?
— Фигурное катание нет. ММА, бои, UFC смотрю. В PlayStation играю. Раньше играл в хоккей, теперь бои.
Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.