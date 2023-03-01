Устюгов: «Будет интересно зарубиться с биатлонистами на чемпионате России»

Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что ему будет интересно побороться с биатлонистами на чемпионате России по лыжным гонкам.

— Интересно будет зарубиться с биатлонистами на чемпионате России?

— Почему нет, интересно. Я много раз проигрывал биатлонистам. Так что ничего страшного в этом нет.

— Можно еще раз проиграть?

— Конечно, нет. Там маленько другие задачи стоят.

— Там не так много биатлонистов будет.

— Жалко не будет Латыпова. Его бы проверить. Можно на сто метров зарубиться.

— Может, какие-то другие виды спорта смотрите, фигурное катание?

— Фигурное катание нет. ММА, бои, UFC смотрю. В PlayStation играю. Раньше играл в хоккей, теперь бои.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени.