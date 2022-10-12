Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:56

Устюгова не допустили к соревнованиям по результатам медобследования

Алина Савинова

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов не допущен к участию в соревнованиях по результатам медобследования.

«Я немного напрягся, что не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось. Но хорошо, что еще есть время дообследоваться. Подробности рассказывать не буду, на днях все покажу», — написал 30-летний лыжник в своем Telegram-канале.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоятся с 29 по 30 октября в Алдане, с 17 по 20 ноября — в Кировске. Первый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 19 по 20 ноября на вершине Теи (Республика Хакасия).

Сергей Устюгов
0
Читайте также
Тарасов выгнал за пьянки, закончил в 25, уехал на лесоповал. Трагическая карьера звезды сборной СССР
В биатлоне хотят запретить свинец. Пули вредят экологии
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
В WT заявили о панике в обществе США после слов Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Бородавко — о бойкоте шведских лыжников: «Что они есть, что их нет, конкуренция не пострадает»

Крамер — о недопуске Устюгова: «Уверен, Сергей пройдет медобследование»