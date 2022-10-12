Устюгова не допустили к соревнованиям по результатам медобследования

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов не допущен к участию в соревнованиях по результатам медобследования.

«Я немного напрягся, что не получил допуск. Наверное, это впервые, когда с первого раза не получилось. Но хорошо, что еще есть время дообследоваться. Подробности рассказывать не буду, на днях все покажу», — написал 30-летний лыжник в своем Telegram-канале.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоятся с 29 по 30 октября в Алдане, с 17 по 20 ноября — в Кировске. Первый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет с 19 по 20 ноября на вершине Теи (Республика Хакасия).