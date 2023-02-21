В FIS извинились за то, что включили Большунова и Непряеву в проморолик чемпионата мира-2023

Пресс-атташе Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сюнне Дюрхауг извинилась за то, что в проморолик чемпионата мира по лыжным гонкам-2023 были включены российские спортсмены Александр Большунов и Наталья Непряева.

«Это моя ошибка. Такого не должно было случиться, но, когда видео вышло, было уже поздно что-то менять. Я сожалею о том, что случилось, эти фрагменты не должны были войти в ролик», — приводит Aftonbladet слова Дюрхауг.

Проморолик чемпионата мира по лыжным видам спорта-2023 был опубликован 17 февраля. В видео, опубликованном на официальном YouTube-канале FIS Cross Country, присутствуют фрагменты гонок, в которых Александр Большунов ведет борьбу на трассе с норвежцем Йоханнесом Клебо, а Наталья Непряева — с финкой Анной Кюлленен.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2023 пройдет с 21 февраля по 5 марта в Планице (Словения). Российские спортсмены не смогут выступить в турнире, FIS отстранила россиян от участия в международных турнирах под своей эгидой.