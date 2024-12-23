Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 22:30

В FIS не намерены отменять отстранение россиян

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах под своей эгидой, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«На данный момент мы можем только подтвердить, что ни российские, ни белорусские спортсмены, тренеры или персонал команд не будут приглашены или допущены к участию в каких-либо чемпионатах мира или континентальных кубках до дальнейшего уведомления. Это же касается и паралимпийских турниров», — заявили в пресс-службе FIS.

Российские и белорусские лыжники не допускаются к международным соревнованиям с 2022 года.

Источник: РИА Новости Спорт
1
Читайте также
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре аэродромов и складам ВСУ
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
В США отозван закон о трансгендерах
Сегодня
Вчера
Неделя