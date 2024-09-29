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Лыжные гонки

Сегодня, 12:39

В FIS подтвердили отстранение россиян на предстоящий сезон

Алина Савинова
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В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявили, что позиция организации по допуску российских и белорусских спортсменов на турниры остается неизменной.

«Мы можем подтвердить, что текущая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях FIS, на данный момент остается неизменной», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы FIS.

27 сентября на заседании технического комитета FIS в Цюрихе (Швейцария) было объявлено решение о продлении отстранения россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25. Спортсмены из России и Белоруссии не выступают в турнирах под эгидой FIS с марта 2022 года.

FIS отвечает за такие дисциплины, как лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, горнолыжный спорт и сноуборд.

Источник: ТАСС

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