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Лыжные гонки

Сегодня, 09:09

В FIS примут решение о допуске российских лыжников к международным соревнованиям на основе позиции МОК

Иван Торопцев
Корреспондент

Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш рассказал, что вопрос о возвращении российских лыжников на международные соревнования будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы внимательно следим за действиями МОК и последуем тому, что они скажут. Независимо от того, каким будет их решение? Скорее всего, да», — приводит «РИА Новости» со ссылкой на Dagbladet слова Элиаша.

В конце февраля нынешнего года FIS бессрочно отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Решение по поводу возможной отмены отстранения будет рассмотрено на совете федерации 22 октября.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях. 30 сентября глава МОК Томас Бах призвал допустить до участия в турнирах российских спортсменов под нейтральным флагом в случае, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

7 октября глава Норвежской ассоциации лыжного спорта Туве Мо Дюрхауг заявил, что норвежские лыжники рассмотрят вариант с бойкотом соревнований в случае, если к ним допустят россиян.

Источник: https://rsport.ria.ru/amp/20221008/sport-1822396699.html
Сборная России по лыжным гонкам
МОК
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