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Лыжные гонки

Сегодня, 11:06

В FIS прокомментировали сохранение квот для российских лыжников на Кубок мира

Сергей Разин
корреспондент

Пресс-служба Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) прокомментировала выделение квот для российских лыжников на Кубок мира.

«Решение о допуске российских и белорусских спортсменов к старту Кубка мира не связано и не влияет на командную квоту», — приводит заявление FIS РИА «Новости».

Ранее стало известно, что FIS сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира. При этом федерация примет решение о допуске россиян к международным соревнованиям на основе позиции МОК.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221013/lyzhniki-1823602362.html
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