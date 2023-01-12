В FIS рассказали, что продолжают проверять российских лыжников на допинг

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) тестирует российских спортсменов на допинг, несмотря на то что в этом сезоне они лишены права выступать на турнирах под эгидой организации.

«Тестирование в России все еще продолжается, несмотря на действующий запрет. Российское антидопинговое агентство и FIS проводят тесты, а российские спортсмены, как обычно, включены в пулы тестирования», — цитирует источник ТАСС.