В FIS заявили, что ситуация с допуском российских лыжников не претерпела изменений

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) прокомментировали ситуацию с допуском российских и белорусских спортсменов.

«На данный момент никаких изменений нет», — цитирует пресс-службу органищации «ВсеПроСпорт».

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставил в силе решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Российские и белорусские лыжники с весны 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.