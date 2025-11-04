Видео
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Лыжные гонки

4 ноября, 12:47

В FIS заявили, что ситуация с допуском российских лыжников не претерпела изменений

Сергей Ярошенко

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) прокомментировали ситуацию с допуском российских и белорусских спортсменов.

«На данный момент никаких изменений нет», — цитирует пресс-службу органищации «ВсеПроСпорт».

21 октября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставил в силе решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Российские и белорусские лыжники с весны 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS.

Источник: ВсеПроСпорт
Сборная России по лыжным гонкам
