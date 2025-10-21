Видео
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

21 октября, 17:10

В ФЛГР выразили надежду на возвращение российских лыжников: «У нас есть надежда, любовь и вера»

Микеле Антонов
Корреспондент

Член Президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин ответил «СЭ» на вопрос о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Вы знаете, что у нас есть надежда, любовь и вера. Надежда умирает последней. Что произойдет? Давайте немножко подождем. Решение будут принимать определенные люди. Хорошо, что они сделали рассылку. Каждая федерация сможет выразить свое мнение. К сожалению, мы не принимаем участия в этих заседаниях. Остается только ждать. Не общался, но наверняка есть страны, которые за наше возвращение. Кто захочет сам высказать мнение, выскажет», — сказал Крянин «СЭ».

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. Вопрос допуска россиян будет рассмотрен на заседании FIS, которое пройдет во вторник, 21 октября.

  • АндрейЕвгеньевич

    Осталось ума набраться..

    21.10.2025

  • Mario Nikitin

    Мозгов только нет:joy::joy:

    21.10.2025

