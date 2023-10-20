Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

20 октября, 22:45

В ФЛГР выразили соболезнования в связи со смертью Резцовой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) выразили соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова! Федерация лыжных гонок России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся лыжница и биатлонистка, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении ФЛГР в официальном Telegram-канале.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.

Анфиса Резцова. Не стало легендарной Анфисы Резцовой. Она сделала наш биатлон ярче
Источник: https://t.me/flgrussia/948
Анфиса Резцова
0
Читайте также
Зимой в «Зенит» перейдет бразильский талант. Как дела у Педро?
«Дельцы от хоккея, которые тащат ребятишек за границу». О чем говорит Президент России
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вяльбе пожаловалась на нехватку освещенных трасс, новых лыж и спортивных баз