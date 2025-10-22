В ФЛГР заявили об упадке конкуренции на международной арене в отсутствие российских лыжников

Член Президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин в разговоре с «СЭ» отреагировал на бойкот федераций в случае допуска российских спортсменов.

«Бойкот федераций? Давно происходит борьба соперников. Плохо, что на уровне федераций идет такая нечестная борьба. Считаю, что это неприемлемо. Доказывать кто сильнее надо не на собраниях, а на лыжне. Это будет намного правильнее.

То, что борьба с федерациями и сильными нациями, которые любят лыжный спорт и добиваются успехов, конечно, будут сопротивляться, чтобы соперники не появились. Без сильных соперников будет упадок конкуренции. Если есть хорошая конкуренция, будет результат, популярность и так далее.

Борьба сильного норвежца, шведа и русского — важно. Когда все знают, что одного-двух сильнейших не допустили, это уже не чемпионат мира, не Олимпийские игры. Зачем запрещать. Мы же не политики, а спортсмены. Нечестные способы. Выбивать соперников в нечестной борьбе — неправильно и вредно», — сказал Крянин «СЭ».

21 октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщила о недопуске россиян к соревнованиям олимпийского сезона.

Ранее сообщалось, что Норвегия и другие скандинавские страны выступили против возвращения российских лыжников на международные соревнования. Сообщалось, что норвежцы выразили готовность бойкотировать соревнования в случае участия россиян.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.