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Лыжные гонки

Сегодня, 18:35

В Госдуме связали пророссийскую риторику главы FIS с приходом Трампа на пост президента США

Владислав Маслов
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее Элиаш в интервью Sveriges Radio заявил, что выступает за то, чтобы допускать российских спортсменов в нейтральном статусе, как это было на летней Олимпиаде в Париже. По его словам, российские атлеты, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за деятельность своего правительства.

«Глава FIS поменял свою позицию и заговорил о возвращении российских спортсменов после избрания Трампа президентом США и его заявлений. Это точно повлияло. Теперь FIS может легко заявить, что в политическом мире меняется отношение к России, поэтому и в спорте поворачиваются лицом к России. При этом в FIS очень сильно скандинавское лобби, поэтому не думаю, что в ближайшее время вернут наших спортсменов. Норвежцам нравится выигрывать все, пока нет русских.

Но риторика меняется, это уже позитивный момент. Чем больше другие международные федерации начнут допускать наших спортсменов, тем быстрее вернут нас и в лыжном спорте», — сказала Журова «ВсеПроСпорт».

Российские лыжники и сноубордисты отстранены от международных турниров FIS с 2022 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Светлана Журова
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