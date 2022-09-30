В Международной федерации лыжного спорта назвали имя нового рейс-директора

Представитель Чехии Михал Ламплот назначен на должность директора по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS), сообщает сайт организации.

Ламплот на этом посту сменил француза Пьера Миньере, который проработал на посту директора последние 12 лет.

Сам Ламплот находится в структуре FIS с 2009 года. Ранее он был помощником директора FIS по лыжным гонкам.

FIS в конце февраля отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине. Решение было бессрочным, пока оно остается в силе и должно быть рассмотрено на совете FIS 22 октября.