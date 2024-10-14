В Норвегии рассказали о падении интереса к лыжным гонкам из-за отстранения россиян

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт рассказал о падении интереса к лыжным гонкам в стране из-за отсутствия российских спортсменов.

«Отсутствие российских спортсменов на международных стартах — определенно часть объяснения, почему интерес к лыжному спорту в Норвегии упал. Да и вообще любой реальной конкуренции, особенно в мужском катании. Нет русских, немцев, шведов, итальянцев. Так что отсутствие настоящего азарта сказывается на интересе.

Другой элемент — отсутствие действительно популярных норвежских личностей в лыжах. Нет Нортуга, нет Бьорген. Никакой драмы. Сочетание этих двух факторов вызывает серьезную озабоченность у лидеров норвежского лыжного спорта», — приводит Sport24 слова Сальтведта.

Российские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.